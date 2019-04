Prognoza Pogody na dziś – piątek 5 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (piątek 5 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - piątek 5 kwietnia.

Prognoza pogody na dziś – 5 kwietnia Warszawa

Pogoda w Warszawie związana będzie z niemalże bezchmurnym niebem oraz wysokimi temperaturami. Już o godzinie 8 rano termometry wskażą 7 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 4 st. C. W kolejnych godzinach będzie coraz cieplej. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 17 st. C. Temperatura odczuwalna wyniesie wtedy 13 st. C. Dzisiejszy wieczór również będzie należał do pogodnych. Około godziny 20 termometry pokażą 13 st. C.

Ciśnienie w Warszawie przez większość dnia utrzyma się na wysokości 999 hPa. Prędkość wiatru osiągnie 18-22 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 5 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie zachwyci dziś wysokimi temperaturami. O godzinie 8 rano termometry odnotują 8 st. C. Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa i wyniesie 4 st. C. Najcieplej będzie około godziny 14, kiedy to słupki rtęci zatrzymają się na 21 st. C. Temperatura odczuwalna wyniesie wtedy 18 st. C. Wieczór również przyniesie dużo ciepła (13 st. C), jednak około godziny 20 mogą pojawić się niewielkie opady deszczu.

Ciśnienie w Krakowie utrzyma się na wysokości 980 hPa. Spacerowiczom we znaki może dać się wiatr, którego prędkość będzie sięgała 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 5 kwietnia Wrocław

Pogoda w piątek przyniesie niemalże bezchmurne niebo rano oraz po południu. Weekend we Wrocławiu rozpocznie się od bardzo wysokich temperatur. O godzinie 8 rano termometry odnotują 11 st. C (odczuwalne 7 st. C), o godzinie 10 będzie to już 16 st. C (odczuwalne 11 st. C). Najcieplej będzie w godzinach 14-17, kiedy to słupki rtęci zatrzymają się na 21 st. C (odczuwalne 17 st. C). Wysoka temperatura zostanie odnotowana również wieczorem (15 st. C), jednak wiosenną aurę mogą wtedy zakłócić niewielkie opady deszczu.

Ciśnienie utrzyma się na wysokości 990 hPa. W godzinach 11-17 we znaki będzie dawał się wiatr. Jego prędkość przekroczy 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 5 kwietnia Gdańsk

W piątek bezchmurnym niebem będą mogli się cieszyć również mieszkańcy Gdańska. Pogoda przyniesie tam również wysokie temperatury. O godzinie 8 rano termometry wskażą 8 st. C, a po południu (około godziny 14) będzie to już 16 st. C. Rano warto pamiętać o cieplejszych kurtkach, ponieważ temperatura odczuwalna będzie wynosiła 0 st. C. Po południu jej wartość wzrośnie do 12 st. C.