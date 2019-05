Prognoza pogody na dziś – piątek 24 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody na dziś (piątek 24 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na piątek 24 maja. Ciepła zapowiedź nadchodzącego weekendu. (123RF)

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

Pogoda w piątek przyniesie wysokie temperatury, ale dopiero po południu. Ranek w Warszawie nie będzie należał do najcieplejszych. O godzinie 8 rano termometry pokażą 13 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C. Temperatura zacznie rosnąć po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 20 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Przyjemną aurę może zepsuć wiatr. Po południu jego prędkość osiągnie 20 km/h. Poranek zapowiada się pochmurnie. Przejaśnień można spodziewać się dopiero około godziny 14.

Prognoza pogody na dziś – Kraków

Mieszkańcy Krakowa nie powinni spodziewać się dziś znaczącej zmiany pogody. Poranna aura nie zachęci do aktywności. O godzinie 8 rano termometry będą wskazywały tylko 11 st. C, a odczuwalne będzie 5 st. C. Pogodę pogorszy padający deszcz. Opady powinny ustać około godziny 15. Wtedy też wzrośnie temperatura. Słupki rtęci zatrzymają się na 15-16 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C. Podczas popołudniowych spacerów nikomu nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość w ciągu dnia będzie malała. Rano wyniesie 14 km/h, a późnym popołudniem spadnie do 8 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Wrocław

W piątek pogoda we Wrocławiu ulegnie zdecydowanej poprawie. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu. Na początku weekendu pojawią się przejaśnienia i wzrośnie temperatura. Poranek na pewno nie będzie należał do najcieplejszych. O godzinie 8 rano termometry pokażą 10 st. C, a odczuwalne będzie 8 st. C. Cieplej będzie po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 19 st. C, a odczuwalne będzie 17 st. C. Do wychodzenia z domu zachęci pogodna aura i niewielki wiatr. Jego prędkość nie powinna dziś przekraczać 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Gdańsk