Prognoza pogody na dziś – niedziela 26 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody na dziś (niedziela 26 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na niedzielę 26 maja. Ciepło i pogodnie w większości kraju. (Shutterstock.com)

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

W niedzielę pogoda zachęci do aktywności poza domem. Szczególnie ciepło i pogodnie zapowiada się popołudnie. Ranek w Warszawie nie przyniesie wysokich temperatur. O godzinie 8 termometry wskażą 15 st. C, a odczuwalne będzie 13 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie ok. 19 st. C. Popołudniową aurę może zepsuć nieco silniejszy wiatr. Jego prędkość w godzinach 14-19 będzie przekraczała 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś umiarkowane zachmurzenie, a po południu przelotne opady deszczu. Na wysokie temperatury trzeba będzie poczekać do popołudnia. Rano termometry pokażą 15 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 19-20 st. C, a odczuwalne będzie 18-19 st. C. W godzinach 14-16 mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wtedy też wzrośnie prędkość wiatru (z 11 do 17 km/h). Opadów można spodziewać się również wieczorem (20-23).

Prognoza pogody na dziś – Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia po raz kolejny będą mogli cieszyć się dobrą pogodą. W niedzielę temperatura ponownie wzrośnie do 20 st. C. Dzień będzie pochmurny, ale synoptycy nie wykluczają występowania przejaśnień. Poranek przywita mieszkańców Wrocławia temperaturą wynoszącą 13 st. C. Cieplej zrobi się po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 20 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 18-19 st. C. Osobom spędzającym czas na świeżym powietrzu nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość nie przekroczy dziś 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Gdańsk