Prognoza Pogody na dziś – czwartek 4 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (czwartek 4 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś – 4 kwietnia Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś dużo słońca. Niewielkie zachmurzenie pojawi się około godziny 17.

Na termometrach o godzinie 8 rano zobaczymy 3 st. C. W kolejnych godzinach będzie się ocieplało. Około godziny 14 słupki rtęci wskażą 15 st. C. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Rano wyniesie -5 st. C, a po południu wzrośnie do 9 st. C.

Ciśnienie wyniesie dziś około 1000 hPa. Prędkość wiatru będzie sięgała 18-21 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 4 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie związana będzie z porannym zachmurzeniem. Słońce pojawi się dopiero około godziny 14.

Temperatura w Krakowie będzie wysoka. O godzinie 8 rano wyniesie 9 st. C, a o godzinie 17 wzrośnie do 19 st. C. Równie wysoka będzie temperatura odczuwalna. Rano wyniesie 6 st. C, a po południu 16 st. C.

Ciśnienie przez większość dnia utrzyma się w granicy 980 hPa. Osobom wypoczywającym na świeżym powietrzu nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość utrzyma się na poziomie 15-18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 4 kwietnia Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie bezchmurne niebo przez cały dzień. Słonecznej aurze towarzyszyć będzie wysoka temperatura.

Termometry we Wrocławiu o godzinie 8 rano wskażą 12 st. C. Około godziny 14 będzie to nawet 20 st. C. Temperatura odczuwalna będzie niższa. Rano wyniesie 6 st. C, a po południu 15 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia nieznacznie spadnie. Rano będzie wynosiło 992 hPa, a po południu 988 hPa. Przyjemną aurę będzie psuł silny wiatr, którego prędkość przekroczy 30 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 4 kwietnia Gdańsk

Prognoza pogody dla Gdańska przyniesie dużo słońca i bezchmurne niebo.

Termometry o godzinie 8 rano wskażą 2 st. C. W kolejnych godzinach słupki rtęci będą rosły, ostatecznie zatrzymując się na 15 st. C (o godzinie 17). Temperatura odczuwalna rano będzie wynosiła -4 st. C, a po południu wzrośnie do 9 st. C.