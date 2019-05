Prognoza pogody na dziś – czwartek 30 maja. Słońce wraca do Warszawy, Wrocławia i Gdańska

Prognoza pogody na dziś (czwartek 30 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda czwartek 30 maja. Słonecznie i coraz cieplej w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Pochmurnie i chłodno w Krakowie. (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

Warszawiacy mogą liczyć dziś na słoneczną pogodę. Temperatury nie będą jeszcze biły rekordów ciepła, jednak aura będzie zdecydowanie przyjemniejsza niż w środę. Ranek w Warszawiacy będzie bardzo rześki. Termometry o godzinie 8 rano pokażą 8 st. C, a odczuwalne będzie 6 st. C. Znacznie cieplej będzie po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 18 st. C. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Osobom korzystającym ze słonecznej aury nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość przez większość dnia będzie wynosiła 17 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Kraków

Na słoneczną i ciepłą pogodę co najmniej do weekendu będą musieli zaczekać mieszkańcy Krakowa. W czwartek nie zachwyci ani temperatura, ani aura. Od rana będzie chłodno i pochmurnie. O godzinie 8 termometry pokażą 9 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 7 st. C. Popołudnie nie przyniesie drastycznych zmian w pogodzie. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 12 st. C, a odczuwalne będzie 11 st. C. Popołudniową aurę pogorszą również przelotne opady deszczu. W czwartek nie powinno wiać. Synoptycy przewidują, że prędkość wiatru wyniesie maksymalnie 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Wrocław

Zdecydowanej poprawy pogody mogą się dziś spodziewać mieszkańcy Wrocławia. Po kilku dniach zimnej i deszczowej aury na niebie zagości słońce, a i słupki rtęci drgną w górę. Rano termometry pokażą 10 st. C. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 17 st. C. Temperatura odczuwalna wyniesie wtedy 17-18 st. C. Spacerowiczom cieszącym się pogodną aurą nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość wyniesie maksymalnie 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Gdańsk