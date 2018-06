Prognoza pogody na dziś - 4 czerwca. Ciągle gorąco, ale przygotujcie parasole

Kolejny dzień, kolejne burze. Tym razem popada na południu kraju, a wiatr osiągnie prędkość nawet do 65 km/h.

Uwaga! Podczas burz deszcz popada intensywniej i powieje porywisty wiatr do 65 km/h.

W ciągu dnia termometry wskażą od 22, 24 st. C na północnym-zachodzie do 25, 27 st. C na pozostałym obszarze kraju.