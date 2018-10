Prognoza pogody na dziś - 24 października. Wciąż deszczowo i wietrznie

Ciąg dalszy ponurej jesiennej aury, która raczej nie będzie zachęcać do spacerów. Na terenie całego kraju pojawią się opady oraz nieprzyjemny wiatr. Będzie pochmurno i raczej chłodno.

Najcieplej będzie na zachodzie Polski - 11 st. C w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, 10 st. C w Zielonej Górze oraz w Poznaniu. Nieco niższe temperatury pokażą termometry na wschodzie kraju - od 6 st. C w Suwałkach do 8 st. C w Rzeszowie.