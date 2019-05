Prognoza pogody. Deszczowy i burzowy weekend

W ciągu najbliższych dni pogodę w Polsce kształtować będą niże. Weekend zapowiada się deszczowy i burzowy. Nie ma co liczyć na wysokie temperatury.

Deszczowa pogoda niemal w całej Polsce (ventusky)

Do końca tygodnia znad północno-zachodniej i północnej Europy, a w przyszłym tygodniu znad południowej i południowo-wschodniej części kontynentu strefy frontowe przynosić będą spore ilości chmur, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Na pogodne i słoneczne chwile będziemy mogli liczyć jedynie w strefach pomiędzy kolejnymi frontami atmosferycznymi.

Temperatura nie będzie zawrotna i będzie się wahać w przedziale pomiędzy 10 a 20 stopni.

Serwis twojapogoda.pl pisze o jednej z największych na tle wielu ostatnich lat fali arktycznych chłodów, które nękają miliony Europejczyków. We Francji wiele osób doznało niebezpiecznego wychłodzenia organizmu. Pobite zostały dotychczasowe rekordy najniższej temperatury.

Towarzyszą temu opady śniegu, także w Polsce.

Prognoza pogody na piątek

W piątek pogodę kształtował będzie niewielki ośrodek niżowy znad północnej Polski, któremu towarzyszyć będzie strefa frontu atmosferycznego.

Z kierunków zachodnich napływać będą ciepłe i wilgotne masy powietrza.

Pogodny, bo bez opadów, ale miejscami mglisty poranek przywita mieszkańców zachodniej i południowej Polski.

Natomiast na wschodzie od rana będzie pochmurno i tutaj występować będą opady deszczu.

Niestety, w ciągu dnia już w całym kraju dominować będzie zmienna aura – więcej chmur, trochę przejaśnień i słonecznych chwil oraz od czasu do czasu popada przelotny deszcz, a po południu w zachodniej, środkowej i południowej Polsce możemy się również spodziewać lokalnych burz.

Podczas popołudniowych burz (w zachodniej, środkowej i południowej Polsce) powieje porywisty wiatr do 60 km/h.

W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 16 do 19 st. C. Nieco chłodniej będzie na północnym-wschodzie, tutaj od 24 do 16 st. C.

Prognoza pogody na sobotę

Przez cały dzień pogodnie i słonecznie będzie w pasie od północno – -zachodniej przez środkową po południowo-wschodnią Polskę.

Do południa na pogodne i dość słoneczne niebo będą również mogli liczyć mieszkańcy zachodniej i południowo-zachodniej Polski.

Natomiast na północnym-wschodzie i wschodzie kraju (od Warmii i Mazur przez Podlasie, północe i wschodnie Mazowsze po Lubelszczyznę i Podkarpacie) po pogodnym poranku, w ciągu dnia pojawią się mocno wypiętrzone chmury kłębiaste, z których miejscami popada przelotny deszcz i wystąpią burze.

Po południu chmury kolejnego frontu atmosferycznego z opadami przelotnymi deszczu dominować będą w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce (w Zachodniopomorskim, Lubuskim, w zachodniej i południowej Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie), i tutaj spodziewane są lokalne burze.

Pod koniec dnia przelotne opady deszczu dotrą także nad zachodnie i południowe regiony Śląska.

Uważajmy, bo podczas burz deszcz popada intensywniej do 5 – 10 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni i powieje porywisty wiatr do 40 – 60 km/h.

W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 17 do 20 st. C. Chłodniej od 13 do 16 st. C będzie na północy Polski.

Prognoza pogody na niedzielę

Przez cały dzień pogodnie i dość słonecznie będzie na północnym-wschodzie oraz wzdłuż wschodniej granicy Polski.

Na pozostałym obszarze na niebie przeważać będą chmury i występować będą opady deszczu, które okresami będą intensywne, a w centralnej i południowo-wschodniej Polsce spodziewane są także lokalne burze.

Jednak w przerwach pomiędzy opadami pojawiać się będą przejaśnienia i zza chmur wyglądać będzie słońce.

W ciągu dnia w zachodniej Polsce powieje porywisty wiatr do 30 – 55 km/h, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną.

W ciągu dnia termometry wskażą od 8 st. C. na zachodzie do 21 st. C. w centrum i na wschodzie kraju.

