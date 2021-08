Prof. Markowski: PiS jest czystym politycznym złem

Zauważmy, o czym my tu mówimy. Kiedyś lewica to było SLD z poparciem na poziomie 10 czy kilkunastu procent. Wiosna miała kilka, Zandberg 2-3 proc. Łącznie zbierało się to do co najmniej 20 proc. Dziś oni są razem i razem nie są w stanie uzyskać więcej niż 7-8 proc. To trochę zaskakujące, że w kraju relatywnie biednym, z tak dużym wpływem archaicznego kościoła katolickiego kompletnie oderwanego od rzeczywistości, zaniedbaną sfera publiczną progresywno-lewicowe środowiska nie wykorzystują tej sytuacji podanej niemalże na tacy.