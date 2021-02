Prezydent szykuje nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Prezydent Andrzej Duda zdecydował się na nowelizację tego zapisu w ustawie o Sądzie Najwyższym, ponieważ - jak tłumaczy Paprocka - "do podmiotów uprawnionych - w szczególności do Prokuratora Generalnego, ale też do Rzecznika Praw Obywatelskich, ciągle kierowane są wnioski o wystąpienie ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. - Są też sprawy w toku, więc wydaje się zasadne, by ten termin z trzech lat został wydłużony do lat pięciu - powiedziała.