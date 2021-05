Poznań. Skatował psa. Mimo pomocy zwierzę nie przeżyło

Do dramatycznej sytuacji doszło w nocy z 7 na 8 maja. 24-letni mężczyzna znęcał się nad psem, na co zareagowali sąsiedzi i wezwali policję. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odebrali psa mieszkańcowi poznańskiej Wildy i przekazali go do kliniki weterynaryjnej. Niestety, mimo udzielonej tam pomocy, zwierzęcia nie udało się uratować.