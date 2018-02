Poznań. Doktorant z Angoli został zaatakowany w klubie studenckim

Pochodzący z Angoli doktorant był szarpany przez jednego z klientów i ochroniarzy lokalu. Obcokrajowiec był dźgany kijem bilardowym. Okoliczności zajścia bada policja.

Do ataku doszło w nocy z 2 na 3 lutego w klubie studenckim na poznańskich Winogradach. Doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego spotkał się tam ze swoim kolegą Hindusem. To tam zaczepił go jeden z klientów. Wywiązała się szarpanina, do której dołączyli ochroniarze. Mieli dźgać mężczyznę kijem bilardowym.