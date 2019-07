Pożar nieopodal elektrowni Kozienice. 10 ha młodnika stanęło w ogniu

Strażacy walczą z ogniem w miejscowości Świerże Górne na Mazowszu. Nieopodal elektrowni Kozienice płonie las - ze wstępnych informacji wynika, że ogień zajął teren około 10 hektarów.



Radio RMF informuje, że pożar został już opanowany, jednak akcja dogaszania tak dużego obszaru może potrwać jeszcze kilka godzin. W akcji bierze udział 30 zastępów straży pożarnej. Według rozgłośni we wcześniejszej fazie akcji, pożar z powietrza gasiły cztery samoloty.

Nie ma informacji, by ktoś został ranny. Elektrownia Kozienice też nie jest zagrożona.

Ze względu na działania strażaków DK79 prowadząca z Warszawy przez Górę Kalwarię do Kozienic jest zablokowana. Właśnie tam znajduje się punkt poboru wody. Utrudnienia w ruchu mają potrwać co najmniej do godziny 22:00.