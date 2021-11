Pożar na cmentarzu w Szczawnie-Zdroju. Winne znicze

Jako że przed nami jeszcze Dzień Zaduszny, w trakcie którego Polacy masowo będą odwiedzać groby bliskich, strażacy zwracają uwagę na to, by kłaść znicze w odpowiednich miejscach. Łatwo bowiem doprowadzić do poważnego zdarzenia, czego najlepszym dowodem jest pożar w Szczawnie-Zdroju.