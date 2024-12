Potrzebujesz wszystkomającego internetu? Nie musisz już dłużej szukać

Szybki, niezawodny, idealny do gamingu, streamingu, nauki i pracy internet – również we własnej firmie – i to bez różnicy, czy zechcesz robić którąkolwiek z tych rzeczy w domu, czy poza nim. Tak, taki internet istnieje i jest na wyciągnięcie ręki.

Płatna współpraca z marką Orange

Od momentu uruchomienia pierwszej sieci – ARPANET, będącej bezpośrednim przodkiem dzisiejszego internetu, minęło ponad 55 lat. W tym czasie wiele się zmieniło. Internet z narzędzia zarezerwowanego wyłącznie dla garstki wybranych osób, w tym wojskowych i badaczy, stał się ogólnodostępnym narzędziem, pozwalającym pracować, uczyć się, być na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie, i dostarczającym rozrywki. Transformacji uległa też jego szybkość. Obecnie każdy z nas może mieć niezawodną sieć nie tylko z telefonu, ale i wygodnie w domu – za sprawą światłowodu.

Światłowód jest przeciwieństwem wysłużonych kabli koncentrycznych, ponieważ przesyła informacje nie za sprawą prądu elektrycznego, ale światła. Zasada jego działania opiera się na całkowitym wewnętrznym odbiciu, dzięki któremu światło przemieszcza się wzdłuż światłowodu nawet na bardzo duże odległości bez znaczących strat sygnału. Daje to gwarancję bardzo szybkiego, stabilnego i niezawodnego połączenia z internetem, któremu niestraszne wiatry, ulewy, czy padający śnieg.

Nie można jednak zapominać, że światłowód światłowodowi nierówny. Na rynku dostępnych jest wiele ofert mówiących o szybkiej sieci. Na ich tle wyróżnia się jednak Światłowód Orange do 8 Gb/s. To prawdziwy czarny koń w tym "wyścigu", niemający sobie równych. Do końca 2024 r. dostęp do niego będzie mieć blisko 2 mln osób. Jego zasięg obejmuje obecnie 12 największych miast Polski (i wciąż ma się poszerzać), w tym Warszawę, Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin oraz Wrocław.

Wystarczy tylko pomyśleć, jakie możliwości daje prędkość światłowodu do 8 Gb/s. Lekcje online bez zacinania się ekranu, błyskawiczne przesyłanie dokumentów, gry online w zupełnie nowej, kosmicznej wręcz prędkości i jakości, szybki dostęp do zasobów chmurowych – brzmi dobrze? Dodajmy do tego praktycznie nieograniczony dostęp do rozrywki, która uratuje nas w coraz dłuższe jesienne i zimowe wieczory (ale nie tylko). Nadal ciężko sobie to wyobrazić? Router Funbox 10 jest w stanie obsługiwać nawet 256 urządzeń jednocześnie. A co więcej, jest z materiałów z recyklingu i ma tryby eko, oszczędzające energię. Sprawdzi się więc zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Osoby, które zdecydują się na Światłowód Orange do 8 Gb/s, mogą liczyć na pierwsze 12 miesięcy abonamentu za 0 zł. To interesująca oferta, zwłaszcza że usługa dostępna jest do kupienia zarówno osobno, jak i w atrakcyjnych cenowo pakietach łączonych. Razem z nią możemy zyskać dostęp do platformy streamingowej Netflix na 12 miesięcy w prezencie za 0 zł dla całej rodziny. Światłowód Orange do 8 Gb/s dostępny jest w następujących opcjach:

Światłowód do 8 Gb/s – za 160 zł/mies.;

Światłowód i TV (Orange Światłowód do 8 Gb/s i telewizja z 136 kanałami) za 195 zł/mies.;

Pakiet Mini (Orange Światłowód do 8 Gb/s i abonament komórkowy) za 170 zł/mies.;Pakiet Standard (Orange Światłowód do 8 Gb/s, abonament komórkowy i telewizja z 136 kanałami) za 200 zł/mies.;

Pakiet Extra (Orange Światłowód do 8 Gb/s, abonament komórkowy i telewizja z 183 kanałami) za 250 zł/mies.

Orange Światłowód do 8 Gb/s to może stać się dobrym powodem do zmiany operatora, szczególnie że ten przygotował atrakcyjną ofertę dla nowych użytkowników – z pierwszymi miesiącami bez opłat. W Orange znajdą oni abonament komórkowy, internet, a nawet telewizję, które w łączonych pakietach są znacznie tańsze i można nimi zarządzać z poziomu aplikacji.

Orange Światłowód w wersji do 8 Gb/s to świetna oferta dla mieszkańców dużych miast, które pozostają w jego zasięgu, ale nowi i obecni klienci mogą też rozważyć inne lub dodatkowe opcje. Orange w swojej ofercie ma także światłowód w prędkości do 300 mb/s, 600 mb/s, 1 Gb/s czy 2 Gb/s. Jest to prędkość osiągalna na kilku urządzeniach łącznie. Wystarczająca, aby swobodnie korzystać z internetu, platform streamingowych, czy gier online. W przypadku standardowego korzystania z sieci zadowoli nas nawet prędkość 300 mb/s. Dla bardziej wymagających, szczególnie dla domów, w których kilku użytkowników korzysta z internetu w tym samym czasie, sprawdzi się sieć z prędkością 1 Gb/s czy 2 Gb/s. Ta ostatnia to najlepsza opcja, gdy potrzebujemy dużych prędkości wysyłania danych, np. przy wykonywaniu wolnego, kreatywnego zawodu.

5G w Orange - oferta praktycznie dla każdego

Światłowód i sieć 5G to dwa rozwiązania, które służą do przesyłania danych. Ten pierwszy oferuje bardzo szybki i stabilny transfer danych, osiągający prędkości od 100 Mb/s do nawet 10 Gbps. Z kolei 5G może osiągnąć prędkość ponad 1 Gb/s, ale w praktyce wydajność sieci może być zmienna, szczególnie w zatłoczonych obszarach lub w miejscach, gdzie sygnał napotyka przeszkody, takie jak budynki czy drzewa. Dlatego wybór między nimi zależy głównie od potrzeb użytkownika oraz dostępności w danej lokalizacji.

Najnowsze routery 5G to wygodna opcja, aby mieć szybki internet w domu czy na wyjeździe za sprawą karty SIM i niewielkiego urządzenia, które zmieści się dosłownie wszędzie. Warto pamiętać, że pomarańczowy operator udostępnia sieć 5G dla wszystkich użytkowników na kartę i abonament - bezpłatnie i bezterminowo - wystarczy być w zasięgu tej sieci i posiadać odpowiednie urządzenie, w którego ustawieniach zaznaczymy, aby łączyło się z siecią 5G. W Polsce mamy obecnie ponad 2200 stacji bazowych z 5G o prędkości ponad 1 Gb/s, a w ich zasięgu znajduje się ok. 28 proc. populacji. Z biegiem czasu te liczby będą rosnąć.

Aktualnie Orange oferuje sieć 5G w atrakcyjnych cenach z rabatem 15 zł/miesiąc na 24 miesiące. Dostępne są pakiety:

Internet mobilny 5G dla domu (internet mobilny 5G dla domu 500 GB) za 50 zł przez pierwsze 24 miesiące,

Orange Love Mini 500 GB (internet mobilny 5G dla domu 500 GB + abonament komórkowy 5G 300 GB) za 80 zł przez pierwsze 24 miesiące,

Orange Love Mini bez limitu (bez limitu GB i prędkości + abonament komórkowy 5G 300 GB) za 105 zł przez pierwsze 24 miesiące.

Orange oferuje bogaty wybór urządzeń obsługujących sieć 5G – od nowoczesnych telefonów z zaawansowanym AI po tańsze modele, dostępne za mniej niż 1000 zł. Każdy znajdzie coś dla siebie. A co ważne – szczególnie w czasach wszechobecnych cyberataków i cyberprzestępstw – Orange daje swoje zabezpieczenia sieci. CyberTarcza Orange tylko w 2023 r. zablokowała 360 tysięcy fałszywych stron i ochroniła 5,5 mln użytkowników przed utratą danych czy pieniędzy.

Z okazji zbliżających się świąt Orange przygotował wiele prezentów dla swoich klientów. Oprócz nawet 12 miesięcy bez opłacania abonamentu, dostępu do Netflixa na rok, klienci indywidualni, którzy zdecydują się na podpisanie lub przedłużenie obecnej umowy w abonamencie komórkowym na 24 miesiące, z wybranymi planami mogą wybrać spośród świątecznych zestawów, w których drugi smartfon otrzymają za złotówkę. Dostępne są: zestawy smartfonów Motorola (tylko z Planem L), smartfonów Samsung (z Planem M lub L) oraz smartfonów Xiaomi (z Planem M lub L). Co więcej, osoby, które wybiorą Plan L, zyskują dodatkowo internet 5G bez limitów danych i prędkości - za darmo do wykorzystania w kraju przez 24 miesiące. W ofercie świątecznej znajdą się też zestawy dwóch różnych urządzeń w promocyjnych cenach, w tym tabletów, które świetnie sprawdzą się jako prezent dla bliskich lub nas samych.

