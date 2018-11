Potrącenie kobiety podczas nielegalnego wyścigu w Rzeszowie. Policja bada sprawę

Policjanci zajmują się sprawą nielegalnego wyścigu samochodowego w Rzeszowie. Kobieta, która stała między samochodami i dawała ich kierowcom znak do startu, została potrącona. Nie zgłosiła się do szpitala.

Z nagrania opublikowanego przez redakcję portalu wynika, że podczas startu jeden z samochodów potrącił kobietę, która dawała kierowcom sygnał do jazdy. – Nie zgłosiła się do nas. Nie dostaliśmy też żadnej informacji z jakieś placówki medycznej, by zgłosiła się do niej osoba poszkodowana w wyniku takiego zdarzenie – stwierdził rzecznik Szeląg.