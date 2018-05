Poseł Dominik Tarczyński pochwalił się klatą. Szału nie ma...

Dotarliśmy do zdjęcia, na którym kontrowersyjny poseł PiS Dominik Tarczyński z dumą prezentuje swój tors. Fotografia nie powstała w Polsce, ale na gorących plażach Meksyku.Większe wrażenie robią zdjęcia jego partnerki Agnieszki Migoń.

A wracając do torsu posła Tarczyńskiego, to wiemy na kim wrażenia nie zrobi na pewno. Na byłym bokserze Dariuszu Michalczewskim. Sportowiec stanął w ubiegłym roku w obronie byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy. Poszło o wypowiedź Tarczyńskiego, który nazwał byłego lidera Solidarnosci „Bolkiem” i „bydlakiem”. Michalczewski wyzwał go na pojedynek bokserski. I nie zostawił na nim suchej nitki.

- Ten bydlak nie zna granic. Jak jest w takiej dobrej formie, to niech skoczy nie do pana Wałęsy, ale do mnie, faceta w sile wieku. Chętnie dam mu lekcję szacunku. Nie będę boksował go delikatnie, tylko tak mu w****e jak kozie za obiery. Ten goguś z PiS nie ma prawa obrażać pana prezydenta i lepiej, żeby mnie nie spotkał na swojej drodze – mówił Michalczewski.

