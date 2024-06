Trwa obława policji. To miała być rutynowa kontrola

Całe zdarzenie miało miejsce na terenie łódzkich Bałut. Kierowca renault clio został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej na ulicy Źródłowej. Na początku wydawało się, że zastosuje się do wezwania. Zwolnił, sugerując gotowość do zatrzymania. Jednak nagle przyspieszył, rozpoczynając ucieczkę.