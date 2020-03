Ponikiew. Tajemnicza śmierć małżeństwa. Śledztwo prokuratury

Do makabrycznego odkrycia doszło w środę we wsi Ponikiew (woj. małopolskie). Sąsiadka natknęła się na zwłoki starszego małżeństwa. Była zaniepokojona głośnym szczekaniem psów i faktem, że nie widziała kobiety. Martwą 63-latkę znaleziono na progu, z kolei ciało 64-latka leżało w łóżku. Drzwi do domu były otwarte. Pani Zofia wezwała karetkę, a potem policję.