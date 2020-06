Pomyłka ZUS. Pieniądze dostały osoby, które nie składały wniosków

ZUS się pomylił? Pieniądze dostały osoby, które o to nie wnioskowały

Pieniądze za świadczenie postojowe zapisane były w ramach tarczy antykryzysowej. Należą się one przedsiębiorcom w przypadku, gdy ich dochód zmniejszył się w wyniku kryzysu koronawirusowego. Problem w tym, że wielu przedsiębiorców, którzy wnioskowali o świadczenie postojowe za marzec i kwiecień nie dostało pieniędzy. Z kolei część z firm, choć się o to nie starała, dostała pieniądze.

Jak informuje money.pl, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doszło do ogromnej pomyłki. Rzecznika prasowy ZUS twierdzi, że świadczenie postojowe jest wypłacane tylko osobom, które o nie wnioskowały. Jeśli środki z ZUS znalazły się na koncie osoby, która nie złożyła wniosku o to świadczenie za dany miesiąc, to prawdopodobnie ktoś inny, przy składaniu wniosku, wpisał zły numer konta.