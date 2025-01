Pod koniec ubiegłego roku Holewiński wszedł do komitetu honorowego poparcia Karola Nawrockiego. Bardzo nie spodobało się to władzom Polskiego Radia, które uznały, że takie zaangażowanie jego pracownika jest nie na miejscu.

Ostatecznie jednak odstąpiono od realizacji tak radykalnego scenariusza. Zdecydowano, że audycja Holewińskiego nie będzie emitowana do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich, czyli - jeżeli dojdzie do drugiej tury - do 1 czerwca.