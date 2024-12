Polskie morze? Tak, ale nie tylko! Wspólnie z sąsiadami działamy na południowym Bałtyku

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program ma na celu zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku. Finansuje współpracę oraz działania na rzecz "niebieskiej" i "zielonej" przyszłości. Jest realizowany na styku kilku państw nadmorskich. W Polsce program obejmuje województwa: zachodniopomorskie, pomorskie oraz część warmińsko-mazurskiego. Zasięg programu to również regiony z Niemiec, Danii, Szwecji oraz z Litwy. Projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie. Oznacza to, że partnerzy w projekcie muszą pochodzić z co najmniej dwóch państw z obszaru wsparcia.