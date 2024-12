Polska już reaguje na sytuację w Syrii. Scenariusze migracyjne

Według eksperta Akademii Sztuki Wojennej dr. Witolda Repetowicza, wydarzenia w Syrii mogą spowodować napływ uchodźców do Europy. Jego zdaniem, jeśli nie dojdzie do walk wewnętrznych w Syrii, grupa uchodźców będących obecnie w Libanie lub też częściowo w Turcji może chcieć wrócić do kraju.