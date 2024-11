Polska gospodarka po pandemii. Jak Fundusze Europejskie i KPO napędzają rozwój kluczowych sektorów wzrostu?

Pandemia szczególnie dotknęła takie branże, jak turystyka, gastronomia czy handel detaliczny. Lockdowny i inne ograniczenia zmusiły wiele firm do walki o przetrwanie. Wsparcie z programów takich jak tarcze antykryzysowe , czy pieniądze europejskie w ramach Funduszu Odbudowy (REACT-EU) pomogły wielu firmom. Odbudowa po pandemii to także kluczowy cel Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Obecnie trwają nabory wniosków na programy takie jak: Zielona Transformacja Miast czy Energooszczędne budownictwo mieszkaniowe. W pierwszym z nich samorządy i inne podmioty publiczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę na inwestycje, modernizację i rewitalizację, efektywność energetyczną i wykorzystanie OZE. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Za drugi program także odpowiada BGK. Jest on skierowany głównie do samorządów i organizacji pozarządowych. Dzięki pieniądzom z KPO mogą one finansować budowę, przebudowę czy remont budynku, w wyniku czego powstaną lokale mieszkalne, które stanowią mieszkaniowy zasób gminy. Fundusze na ten cel są dostępne w postaci bezzwrotnej dotacji, a wnioski można składać do końca września 2025 r.