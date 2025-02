Policja rozbija gang. Wszystko zaczęło się na lotnisku w Pyrzowicach

Kryminalni ustalili, że narkotyki pochodzą z Kolumbii, a do kolejnego przerzutu ma dojść w następnych dniach. Wytypowali do kontroli dwóch mężczyzn, którzy niebawem mieli przylecieć do Polski. W trakcie kontroli bagażów, należących do dwóch obywateli Słowacji w wieku 19 i 32 lat, mundurowi ujawnili takie same hermetycznie zamykane worki, w których również znajdowała się kokaina. Łącznie tarnogórscy policjanci zabezpieczyli wtedy kilkanaście kilogramów kokainy.