Restrykcje tylko dla niezaszczepionych? Polacy podzieleni

"Model francuski" w Polsce? Polacy są podzieleni

Portal Busines Insider Polska postanowił zapytać polskie społeczeństwo o to, co sądzi nt. wprowadzenia podobnych restrykcji w stosunku do osób, które nie chcą się zaszczepić. "Nieco ponad połowa (50,5 proc.) ankietowanych uważa, że jeśli pandemia znowu nabierze na sile, rząd powinien wprowadzić dodatkowe obostrzenia dla osób niezaszczepionych (np. ograniczenia w korzystaniu z miejsc użyteczności publicznej)" – podaje portal.