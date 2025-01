Polacy uwielbiają ten sklep. Popularna sieciówka planuje ekspansję

Pepco kontynuuje strategię rozwoju, planując otwarcie 300 nowych sklepów do końca 2025 r. Większość z nich powstanie w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. To kontynuacja działań z 2024 r., kiedy otwarto 331 sklepów, z czego 232 w tym regionie.

W I kwartale 2024/25 r. grupa osiągnęła przychody w wysokości 1 mln 934 tys. euro, co oznacza wzrost o 3,1 proc. rdr. Przychody samego Pepco wzrosły o 8,4 proc. rdr do 1 mln 265 tys. euro. Grupa Pepco, założona w 2015 r., posiada ponad 5 tys. sklepów w 20 krajach i zatrudnia ok. 47 tys. osób.