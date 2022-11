Pogrzeby w Polsce XXI w. Przebranie w trumnie, disco polo dla żałobników

"Jesionka dla trupa". To przejmujący reportaż Magdy i Piotra Mieśników o tym, jak umieramy i co się dzieje z ciałem po śmierci. W książce znajdziemy odpowiedzi na pytania o to, czego najbardziej obawia się laborant sekcyjny czy co jest najtrudniejsze w profesjonalnym sprzątaniu zwłok, ale także obraz współczesnego podejścia Polaków do śmierci i ostatniego pożegnania bliskiej osoby.