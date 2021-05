Pogrzeb w 2021 r. Cena zwala z nóg

Koszt organizacji samego pogrzebu to około 4000 złotych. " W zależności od miasta lub miejscowości, w której planuje się organizację pogrzebu, koszty te mogą się natomiast od siebie różnić" - czytamy na stronie superbiz.se.pl.

Co składa się na koszt pogrzebu?

Do usług podstawowych świadczonych przez centrum pogrzebowe wlicza się m.in. odbiór i transport ciała zmarłego ze wskazanego miejsca do zakładu funeralnego, przygotowanie ciała, wynajem chłodni i kompleksowa obsługa pochówku. Zakład przedstawia również ofertę trumien lub urn, a ich cena w zależności od jakości i materiału, może się bardzo różnić.

Za przygotowanie ciała zmarłego zapłacimy około 300-400 zł, natomiast kremacja będzie kosztowała 700-1000 zł. Do tego musimy doliczyć koszty organizacyjne czyli np. wynajęcie karawanu czy przenoszenie trumny. Te usługi to około 1500-2000 zł.

Ostatni większy koszt to miejsce na cmentarzu. Za miejsce w grobie ziemnym (wykup na 20 lat) zapłacimy 1000 zł.

Miejsce w grobowcu waha się w okolicy 5000-6000 złotych na 50 lat. Do tego doliczyć należy tzw. przedłużenie, które należy uiścić co pięć lat. Kosztuje ok. 150 zł.