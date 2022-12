Pogodowy roller coaster. Ogromne różnice temperatur

- W poniedziałek rano na południu kraju mogą jeszcze utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Także na południu i wschodzie w pierwszych godzinach dnia istnieje ryzyko opadów marznących deszczu i deszczu ze śniegiem. Na przeważającym obszarze Polski pojawi się więcej chmur, z których może spaść głównie deszcz. Tylko na południu prognozowane są większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od około minus jednego stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, do plus ośmiu stopni na południowym zachodzie. Wiatr na wschodzie może być jeszcze porywisty, w rejonach podgórskich osiągający prędkość do 60 km/h, wiejący z południowego - wschodu i wschodu - powiedział Michał Folwarski.