Pogoda wariuje. Zaatakują burze z gradem. Potem radykalna zmiana

Strefa zjawisk będzie przemieszczała się z zachodu do centrum kraju. W czasie burz prognozowane są sumy opadu do 25 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu do 28 st. C w centrum kraju i na południu, na wybrzeżu około 20 st. C, w dolinach karpackich i kotlinach sudeckich od 22 do 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wyniosą do 75 km/h.