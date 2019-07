Pogoda. Radykalna zmiana. Do Polski dotarł atlantycki chłód

Pogoda. Koniec z upiornym żarem. Afrykańskie upały odsuwają się wraz z wyżem Vera nad Morze Czarne i Turcję. Do Polski wkroczył atlantycki chłód, który da nam trochę wytchnienia. Do końca tygodnia temperatury będą wyraźnie niższe, a rano będzie wręcz zimno.

W poniedziałek nastąpiła przebudowa pola barycznego, która sprawił, że odcięty zostanie kanał południowego, zwrotnikowego żaru, a jego miejsce zajał przyjemny, atlantycki chłód, który pozostanie z nami minimum do najbliższego weekendu.

Pogodny wyż o nazwie Vera, który był sprawcą rozlewającego się na obszarze Polski afrykańskiego upału odsuwa się nad Morze Czarne i nad Turcję, a my stopniowo dostajemy się pod wpływ kolejnego wyżu, którego centrum tym razem znajdzie się nad Irlandią.

Od wtorku pogoda w całym kraju uspokoi się i do najbliższego weekendu gwałtownych burz nie powinniśmy się obawiać. Jest jednak nadzieja, że przez tych kilka kolejnych dni (do niedzieli) od czasu do czasu popada przelotny deszcz.