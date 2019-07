Pogoda. Ostry zjazd temperatur. Zapomnimy o upałach

Pogoda. Wszystko wskazuje na to, że przez cały tydzień przeważać będzie zmienna aura. Każdego dnia będzie to wyglądało bardzo podobnie - rano i do południa pogodnie i słonecznie, około południa zaczną pojawiać się pojedyncze chmury kłębiaste, z których potem lokalnie popada przelotny deszcz i zagrzmi.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda. Nadchodzi ochłodzenie (WXCharts)

Przez cały tydzień dominującym układem barycznym, kształtującym pogodę w Polsce, będzie układ niżowy o nazwie Vincent. Tak, to jest ten niż, który w ostatnich dniach znad Włoch przemieścił się nad Bałkany i sprowadził do nas gorące, afrykańskie powietrze. W kolejnych dniach Vincent ruszy w dalszą drogę i zakręci dookoła nas, przemieszczając się znad Bakanów przez Węgry i wschodnią Polskę, a pod koniec tygodnia dotrze nad Ukrainę.

Pogoda w kratkę

"Kręcenie” się niżu dookoła Polski sprawi, że w tygodniu dominować będzie pogoda w kratkę, czyli po pogodnym poranku około południa pojawiać będą się pojedyncze chmury kłębiaste, które po południu przyniosą z sobą przelotne opady deszczu i pojedyncze burze.

W poniedziałek i we wtorek w tym parnym, afrykańskim powietrzu popołudniowe burze (głównie na północy i na południu Polski) będą jeszcze gwałtowne z krótkotrwałym ale ulewnym deszczem i porywistym, chwilami nawet niszczycielskim wiatrem oraz z opadami gradu. Od środy jednak, kiedy temperatura obniży się i atmosfera uspokoi, to popołudniowe burze będą już znacznie łagodniejsze i przybiorą niegroźny charakter - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl.

Pogoda. Temperatura

W poniedziałek jeszcze będzie upalnie z temperaturą w okolicach i ponad 30 stopni, a w pasie od Zielonej Góry przez Wrocław i Opole po Katowice "słupek rtęci” dobije nawet do 33 kreski.

We wtorek od zachodu zacznie się już ochładzać i na zachodzie i w centrum termometry wskażą od 27 do 29 stopni.

W kolejnych dniach nastąpi dalszy "zjazd” temperatury i do piątku wahać się będzie od 22 stopni na północy i w centrum do 27 na południu.

Jeszcze większy spadek temperatury prognozowany jest na najbliższy weekend, kiedy to temperatura wahać się będzie od 19 stopni na północy do 24 na południu kraju.

Zobacz także: Grodzisk Mazowiecki. Mieszkańcy wstrząśnięci tragedią