Pogoda. Nigel zmierza w stronę Europy

- W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy, że huragany zbliżają się do Europy. Nigel ma bardzo nietypową ścieżkę. Porusza się bezpośrednio w naszym kierunku, a nie najpierw w kierunku Karaibów i USA, tylko po to, by dotrzeć do nas później przez Północny Atlantyk jako normalna burza. Ciepła woda morska na północnym Atlantyku dodaje mu energii na długi czas. Prawdopodobnie wkrótce doświadczymy u nas huraganu – ostrzega meteorolog Dominik Jung z portalu pogodowego wetter.net.