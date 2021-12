Pogoda na wtorek. Dużo przejaśnień, w niektórych miejscach śnieg

Pogoda. Zimny powiew z północy

W ciągu dnia temperatury powietrza nad większością regionów utrzymają się na ujemnym poziomie. Najzimniej będzie w pasie od północnego wschodu po południowy wschód z temperaturami od -3 do -5 st. Celsjusza. Na południu, w centrum i północy będzie to średnio -2 st., podobnie jak nad resztą regionów za wyjątkiem południowego zachodu – tu w najcieplejszym momencie dnia może być ok. 0-1 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura zwłaszcza we wschodniej połowie kraju będzie jednak zdecydowanie niższa i może wynieść nawet -12 st.