Pogoda na środę 24 kwietnia. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Pogoda na środę 24 kwietnia dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda na środę 24 kwietnia – Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie wysokie temperatury oraz popołudniowe przejaśnienia. Niestety spacerowiczom może dawać się we znaki silny wiatr. Jego prędkość sięgnie 30 km/h.

Środowy poranek przywita nas wysoką temperaturą (11 st. C), jednak z powodu wiatru temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa i wyniesie zaledwie 5 st. C. Po południu temperatura będzie rosła. Najcieplej powinno być dziś około godziny 17. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 19 st. C, a odczuwalne będzie ok. 14 st. C.

Ciśnienie w Warszawie będzie dziś wynosić 1006-1009 hPa. Od rana mieszkańcom Warszawy będzie towarzyszył wiatr. Do godziny 8 rano jego prędkość będzie wynosiła 18 km/h. W kolejnych godzinach żywioł przybierze na sile. O godzinie 17 prędkość wiatru może osiągnąć 30 km/h.

Pogoda na środę 24 kwietnia – Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą się dziś spodziewać zdecydowanego ocieplenia. Pogoda przyniesie temperatury przekraczające 20 st. C. Niestety, wysokiej temperaturze nie będzie towarzyszyło bezchmurne niebo. Przez większość dnia prognozowane jest całkowite zachmurzenie.

Już o godzinie 8 rano termometry w Krakowie pokażą 12 st. C, a odczuwalne będzie ok. 7 st. C. Najwyższe temperatura zostanie dziś odnotowana około godziny 17. Termometry pokażą wtedy 22 st. C, a odczuwalne będzie 21 st. C.

Ciśnienie w Krakowie utrzyma się dziś na poziomie 988 hPa. Do godziny 14 prędkość wiatru będzie przekraczała 20 km/h. W kolejnych godzinach będzie się wyciszać, a wiatr osłabnie do 10 km/h. W środę niebo zasłonią gęste chmury. Na przejaśnienia można liczyć jedynie w godzinach 11-14.

Pogoda na środę 24 kwietnia – Wrocław

Pogoda we Wrocławiu również przyniesie ocieplenie. Słoneczna aura i wysoka temperatura z pewnością zachęcą do wypoczynku na świeżym powietrzu. Podczas dłuższych spacerów warto pamiętać o kurtce, ponieważ we znaki będzie się dawał silny wiatr.

Poranek przywita mieszkańców Wrocławia temperaturą sięgającą 14 st. C (odczuwalne 7 st. C.). Po południu słupki rtęci będą rosły, a w najcieplejszym momencie dnia (o godzinie 17) zatrzymają się na 23 st. C. Temperatura odczuwalna wyniesie wtedy 19 st. C.

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 996-999 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia Utrzyma się na wysokości 25 km/h. Około godziny 17 może osiągnąć 30 km/h.

Pogoda na środę 24 kwietnia – Gdańsk

W środę pogoda przyniesie delikatne obniżenie temperatury w Gdańsku oraz znacznie mniej chwil ze słońcem. Pogodnie będzie tylko do południa, później niebo zasłonią gęste chmury.

O godzinie 8 rano termometry pokażą 11 st. C, a odczuwalne będą zaledwie 4 st. C. Po południu znacznie się ociepli. Słupki rtęci wzrosną do 17 st. C o godzinie 17, a temperatura odczuwalna wyniesie wtedy 11 st. C.