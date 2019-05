Pogoda na piątek 31 maja. Bezchmurne niebo w Warszawie. Ciepło w Krakowie i Wrocławiu

Pogoda na piątek 31 maja w kilku największych miastach w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

pogoda na piątek 31 maja. Ciepłe i słoneczne zakończenie miesiąca w Warszawie. (Shutterstock.com)

Pogoda na piątek 31 maja – Warszawa

Weekend w Warszawie zapowiada się bardzo słonecznie i ciepło. Już w piątek na mieszkańców Warszawy czeka miła niespodzianka. Niebo nad miastem zagości bezchmurne niebo, a temperatura od rana będzie zachęcała do spacerowania. O godzinie 8 termometry pokażą 14 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 12 st. C. Najcieplej będzie po południu. Od godziny 14 słupki rtęci będą pokazywały 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie ok. 20 st. C. Do wychodzenia z domu zachęci również niewielki wiatr. Jego prędkość nie powinna przekraczać 10 km/h.

Pogoda na piątek 31 maja – Kraków

W piątek poprawy pogody mogą wyczekiwać również mieszkańcy Krakowa. Co prawda na pełne słońce przyjdzie poczekać co najmniej do soboty, ale w piątek przestanie padać. W górę powędrują również słupki rtęci. Rano, około godziny 8, termometry pokażą 12 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C. Znacznie wyższej temperatury można spodziewać się po południu. O godzinie 14 termometry pokażą 19 st. C (odczuwalne 18 st. C). Do spacerowania zachęci również niewielki wiatr. Jego prędkość nie powinna dziś przekroczyć 10 km/h.

Pogoda na piątek 31 maja – Wrocław

Ciepło i pogodnie w piątek będzie również we Wrocławiu. Ze słońca będzie można cieszyć się tylko rano. Od godziny 11 niebo przysłonią chmury, przez co będzie można liczyć jedynie na nieliczne przejaśnienia. Spacerom z pewnością będzie sprzyjała temperatura. O godzinie 8 rano termometry pokażą 13 st. C, a odczuwalne będzie 12 st. C. Najwyższych temperatur należy spodziewać się około godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy nawet do 21 st. C, a odczuwalne będą 22 st. C. Wypoczywającym poza domem nie będzie dokuczał wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 10 km/h.

Pogoda na piątek 31 maja – Gdańsk