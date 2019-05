Pogoda na dziś – wtorek 7 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Pogoda na dziś (wtorek 7 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda na dziś – wtorek 7 maja. (iStock.com)

Pogoda na dziś – 7 maja Warszawa

Pogoda we wtorek przyniesie dużo słońca. Niestety słonecznej aurze towarzyszyć będzie silny wiatr, przez co temperatura odczuwalna będzie dość niska. Dzień zapowiada się pogodnie. Synoptycy przewidują umiarkowane zachmurzenie.

O godzinie 7 rano termometry w Warszawie wskażą 7 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 6 st. C. Po południu nie należy spodziewać się zdecydowanej poprawy aury. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną maksymalnie do 12 st. C, a odczuwalne będzie 8 st. C. Chłodno zapowiada się również wieczór. O godzinie 20 termometry odnotują 9 st. C, a odczuwalne będzie 7 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1014 hPa. Prędkość wiatru po południu osiągnie 25 km/h.

Pogoda na dziś – 7 maja Kraków

Mieszkańcy Krakowa na ciepłą aurę będą musieli jeszcze trochę poczekać. Pogoda w poniedziałek nie zachęci do wychodzenia z domu. Synoptycy przewidują na dziś umiarkowane zachmurzenie i temperatury sięgające maksymalnie 12 st. C.

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś bardzo chłodny poranek. O godzinie 7 rano termometry pokażą 5 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 0 st. C. Cieplej będzie po południu. Słupki rtęci o godzinie 14 wzrosną do 12 st. C (odczuwalne 10 st. C). Wieczorem temperatura spadnie do 10 st. C, a odczuwalne będzie 7 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 1016 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się w przedziale 11-18 km/h.

Pogoda na dziś – 7 maja Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie dziś umiarkowane zachmurzenie i niskie temperatury.

Chłodno będzie od rana. O godzinie 7 termometry wskażą 6 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 3 st. C. O godzinie 14 ociepli się do 11 st. C (odczuwalne 6 st. C). Wieczorem słupki rtęci spadną do 9 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 5 st. C.

Barometry we Wrocławiu pokażą dziś 1017 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia będzie wynosiła 15-16 km/h.

Pogoda na dziś – 7 maja Gdańsk

Pogoda w Gdańsku przyniesie niemalże bezchmurne niebo. Niestety słonecznej aurze nie będą towarzyszyły wysokie temperatury.

Poranek przywita mieszkańców Gdańska niską temperaturą. O godzinie 7 rano termometry pokażą 7 st. C, jednak temperatura odczuwalna wyniesie 0 st. C. Popołudnie nie przyniesie zdecydowanej poprawy aury. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 11 st. C. Temperatura odczuwalna wyniesie wtedy 2 st. C. Zimno będzie również wieczorem. Termometry o godzinie 20 pokażą 9 st. C, a odczuwalne będą 3 st. C.