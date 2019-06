Pogoda na dziś – wtorek 4 czerwca. Letnia pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku

Pogoda na dziś (wtorek 4 czerwca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na dziś (wtorek 4 czerwca). Prognoza dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska (WP.PL)

Pogoda Warszawa – wtorek 4 czerwca

Lato w pełni. Pogoda w Warszawie zachwyci dziś bezchmurnym niebem i bardzo wysoką temperaturą. Poranne wyjście z domu może być bardzo miłym doświadczeniem. O godzinie 7 rano termometry pokażą 19 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 20 st. C. Po południu pogoda przyniesie na myśl wakacje. Słupki rtęci zatrzymają się na 27 kresce, a odczuwalne może być nawet 30 st. C. Niewielkie ochłodzenie może dawać wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś ok. 13 km/h.

Pogoda Kraków – wtorek 4 czerwca

Pogoda w Gdańsku przyniesie wysokie temperatury, jednak na słoneczną aurę trzeba będzie poczekać do popołudnia. Rano synoptycy przewidują umiarkowane zachmurzenie. O godzinie 7 rano termometry w Gdańsku odnotują 18 st. C. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. O godzinie 14 zachmurzenie będzie już niewielkie, a słupki rtęci zatrzymają się na 25 st. C. Temperatura odczuwalna będzie o 1 st. C wyższa. Ochłodę w ten bardzo ciepły dzień może dać wiatr. Po południu jego prędkość może przekraczać 20 km/h.

Pogoda Wrocław – wtorek 4 czerwca

Kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień czeka mieszkańców Wrocławia. Pogoda o godzinie 7 rano przyniesie 19 st. C. O wiele cieplej będzie po południu. O godzinie 14 termometry odnotują 26 st. C, a temperatura odczuwalna przekroczy 28 st. C. Aury nie powinien zakłócać wiatr. Jego prędkość przez większość dnia nie przekroczy 10 km/h.

Pogoda Gdańsk – wtorek 4 czerwca