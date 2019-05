Pogoda na dziś – środa 8 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Pogoda na dziś (środa 8 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na dziś – środa 8 maja. (iStock.com)

Pogoda na dziś – 8 maja Warszawa

Pogoda w Warszawie w środę ulegnie poprawie. Synoptycy przewidują niewielkie zachmurzenie. Temperatura odczuwalna powinna być dziś nieco wyższa niż w ostatnich dniach.

Poranek przywita mieszkańców stolicy temperaturą wynoszącą 7 st. C (odczuwalne 6 st. C). Zdecydowanie cieplej zapowiada się popołudnie. O godzinie 14 termometry wskażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 14 st. C. Pogodnie będzie również wieczorem. O godzinie 20 słupki rtęci zatrzymają się na 13 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1017 hPa. Prędkość wiatru nie powinna przekraczać 15 km/h.

Pogoda na dziś – 8 maja Kraków

Pogoda w Krakowie zdecydowanie zachęci do wypoczynku poza domem. Synoptycy przewidują niewielkie i umiarkowane zachmurzenie.

O godzinie 7 rano na termometrach w Krakowie będzie można zobaczyć zaledwie 5 st. C, jednak temperatura odczuwalna osiągnie nawet 10 st. C. Popołudnie przyniesie ocieplenie. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 15 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 13 st. C. Pogoda w godzinach wieczornych nie zachęci do spacerowania. Temperatura na zewnątrz spadnie do 13 st. C, a odczuwalne będzie 6 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 1018 hPa. Prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 15 km/h.

Pogoda na dziś – 8 maja Wrocław

Optymizmem napawają najnowsze prognozy pogody dla Wrocławia. Po południu termometry odnotują nawet 17 st. C. Synoptycy spodziewają się małego zachmurzenia.

Poranek we Wrocławiu przywita mieszkańców niską temperaturą. Termometry pokażą 6 st. C, a odczuwalne będą zaledwie 3 st. C. Po południu zacznie się ocieplać. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 15) słupki rtęci wzrosną do 17 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 14 st. C. Pogodna aura utrzyma się do wieczora. O godzinie 20 termometry odnotują 16 st. C (odczuwalne 10 st. C).

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1013 hPa. Wiatr będzie dawał się we znaki głównie po południu, kiedy to jego prędkość osiągnie 25 km/h.

Pogoda na dziś – 8 maja Gdańsk

W środę cieplej powinno być również w Gdańsku. Pogoda będzie tu związana z niewielkim zachmurzeniem. Od godziny 14 mieszkańcom Gdańska będzie dokuczał silny wiatr.

W środowy poranek na termometrach w Gdańsku będzie można zobaczyć 7 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 3 st. C. Cieplej będzie po południu. Od godziny 15 termometry będą wskazywały 12 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 10 st. C. Chłodniej będzie wieczorem. Temperatura spadnie wtedy do 11 st. C (odczuwalne 8 st. C).