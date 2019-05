Pogoda na dziś – sobotę 18 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Pogoda na dziś (sobota 18 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na sobotę 18 maja dla największych miast w Polsce. (WP.PL)

Pogoda na dziś – Warszawa

Pogoda w Warszawie zachęci do wychodzenia z domu, ale tylko przed południem. Wysoka temperatura będzie towarzyszyć mieszkańcom miasta przez cały dzień. Niestety popołudniową aurę mogą zepsuć burze.

Ciepło będzie już rano. O godzinie 7 termometry pokażą 17 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 16 st. C. Popołudnie przyniesie temperatury przekraczające 20 st. C. Najcieplej będzie około godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 24 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 20 st. C. Na poprawę aury wpłynie również niewielki wiatr. Rano jego prędkość utrzyma się poniżej 10 km/h, a po południu wzrośnie do maksymalnie 15 km/h.

Pogoda na dziś – Kraków

Pogoda w Krakowie zachwyci dziś niejednego mieszkańca. Przez cały dzień będzie słonecznie, a do tego na termometrach pojawi się ponad 20 st. C. Wysokie temperatury będą towarzyszyły mieszkańcom Krakowa już od rana. O godzinie 7 rano termometry odnotują 13 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 15 st. C. Na spacer najlepiej wybrać się po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 23 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 20 st. C. Aurę poprawi również delikatny wiatr. Rano jego prędkość nie przekroczy 5 km/h, a po południu wzrośnie maksymalnie do 10 km/h. Wieczorem nad Krakowem mogą pojawić się burze.

Pogoda na dziś – Wrocław

Pogoda we Wrocławiu po wielu dniach deszczu nareszcie przyniesie wysokie temperatury i pogodne niebo. Już rano termometry odnotują 13 st. C, a odczuwalne będzie 8 st. C. Po południu słupki rtęci powędrują w górę, osiągając nawet 22 st. C. W tym samym czasie temperatura odczuwalna wyniesie ok. 20 st. C. Podczas popołudniowych spacerów we znaki może dać się wiatr. W godzinach 14-16 jego prędkość może osiągać 20 km/h. W pozostałej części dnia nie przekroczy 15 km/h.

Pogoda na dziś – Gdańsk