Pogoda na dziś – sobota 8 czerwca. Upalnie w Warszawie i Krakowie. Burze nawiedzą największe miasta

Pogoda na dziś (sobota 8 czerwca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Pogoda Warszawa – sobota 8 czerwca

Pogoda Kraków – sobota 8 czerwca

Pogoda w Krakowie również zachęci do wypoczynku poza domem. Na spacery lepiej udawać się przed godziną 14. Po południu nad Małopolską będą przechodziły burze. Grzmieć i padać może do godziny 19. Poranek w Krakowie będzie należał do pogodnych. Termometry pokażą 19 st. C, a odczuwalne będzie 20 st. C. Ciepło będzie również w południe. Słupki rtęci zatrzymają się na 25 stopniach, a odczuwalne będzie 27 stopni. Do godziny 14 we znaki nie będzie dawał się wiatr. Jego prędkość osiągnie wtedy maksymalnie 10 km/h. W trakcie popołudniowych burz podmuch będą znacznie silniejsze.