Pogoda na dziś – sobota 27 kwietnia. Sprawdź prognozę pogody dla największych miastach w Polsce

Pogoda na dziś (sobota 27 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda na dziś - sobota 27 kwietnia. (Fotolia)

Pogoda na dziś – 27 kwietnia Warszawa

Pogoda w sobotę przyniesie ochłodzenie. Temperatura spadnie poniżej 20 st. C, a siła wiatru przekroczy 20 km/h.

Temperatura w Warszawie będzie dziś malała z każdą godziną. O 7 rano termometry pokażą 17 st. C i będzie do najcieplejszy moment dnia. Po południu, około godziny 13 na termometrach będzie można zobaczyć 16 st. C. W dalszej części dnia temperatura spadnie do 15, a o godzinie 20, do 14 st. C. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej wskazywanej przez termometry.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1011 hPa. Przez większość dnia prędkość wiatru będzie wynosiła 21 km/h.

Pogoda na dziś – 27 kwietnia Kraków

W sobotę ochłodzi się również w Krakowie. Pogoda przyniesie tu również niewielkie opady deszczu w godzinach 11-13 oraz wieczorem.

O godzinie 11 termometry w Krakowie pokażą 14 st. C. Około godziny 11 na niebie pojawią się gęste chmury, z których może spaść niewielki deszcz. Całkowite zachmurzenie utrzyma się do końca dnia. Od godziny 11 termometry będą wskazywały 13 st. C. Wieczorem wartość ta spadnie do 12 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie 12-13 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 1013 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się w przedziale 10-17 km/h.

Pogoda na dziś – 27 kwietnia Wrocław

Chłodniej niż w poprzednich dniach będzie dziś również we Wrocławiu. Do godziny 10 może padać niewielki deszcz. Później niebo powinno się rozpogodzić.

O godzinie 7 rano termometry odnotują 13 st. C. Po południu będzie nieco cieplej. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 17 st. C. Wieczór również nie przyniesie poprawy pogody. O godzinie 20 tremometry pokażą 15 st. C. Aurę pogorszy padający deszcz. Temperatura odczuwalna osiągnie od 9 st. C rano do 14 st. C po południu.

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1013 hPa. Prędkość wiatru do godziny 17 będzie osiągała 20 km/h. Później osłabnie do 9 km/h.

Pogoda na dziś – 27 kwietnia Gdańsk

Pogoda w Gdańsku nie przyniesie dziś drastycznych zmian. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Synoptycy prognozują na sobotę pogodną aurę i niewielki zachmurzenie, a także niewielkie opady deszczu w godzinach wieczornych.

O godzinie 7 rano termometry w Gdańsku pokażą 16 st. C, a już godzinę później wartość ta wzrośnie do 17 st. C. Taka temperatura utrzyma się do godziny 14., kiedy to termometry ponownie odnotują 16 st. C. Z każdą godziną będzie coraz chłodniej. O godzinie 20 temperatura spadnie do 12 st. C. Wieczorem może spaść niewielki deszcz.