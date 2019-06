Pogoda na dziś (poniedziałek 3 czerwca). Lato w Warszawie i Wrocławiu. Ciepło również w Krakowie i Gdańsku

Pogoda na dziś (poniedziałek 3 czerwca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda na dziś – poniedziałek 3 czerwca Warszawa

W poniedziałek warszawiacy mogą spodziewać się kontynuacji weekendowej pogody. Niebo nadal będzie bezchmurne, a słupki rtęci przekroczą 20 kreskę. Ciepło będzie już w poniedziałkowy poranek. O godzinie 8 rano termometry pokażą 17 st. C. Po południu w Warszawie zagości letnia aura. Słupki rtęci zatrzymają się na 24 st. C, a odczuwalne będzie nawet 26 st. C. W poniedziałek nie powinno być upalnie. Za przyjemną aurę odpowiedzialny będzie wiatr. Jego prędkość rano przekroczy 10 km/h, a po południu osiągnie 20 km/h.

Pogoda na dziś – poniedziałek 3 czerwca Kraków

Na wysokie temperatury mogą dziś liczyć mieszkańcy Krakowa. Na niebie zagości umiarkowane zachmurzenie. O godzinie 8 rano termometry w Krakowie pokażą 18 st. C. Po południu będzie jeszcze cieplej. Słupki rtęci zatrzymają się na 23 kresce, a temperatura odczuwalna może osiągnąć nawet 24 st. C. Niestety popołudniowym spacerom będzie towarzyszył nieco silniejszy wiatr. Po południu jego prędkość przekroczy 20 km/h.

Pogoda na dziś – poniedziałek 3 czerwca Wrocław

Letnia pogoda zagości dziś na ulicach Wrocławia. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się wysokimi temperaturami i bezchmurnym niebem. Pogoda zachwyci już rano. O godzinie 8 termometry pokażą 19 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną nawet do 25-26 st. C, a temperatura odczuwalna może sięgnąć 30 st. C. Letniej pogody nie powinien zakłócać wiatr. Jego prędkość przez większość dnia nie przekroczy 15 km/h.

