Pogoda na dziś – poniedziałek 13 maja. Prognoza pogody dla największych miast w Polsce

Pogoda na dziś (poniedziałek 13 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda przyniesie dziś bardzo niskie temperatury. (Fotolia)

Pogoda na dziś – 13 maja Warszawa

Pogoda w Warszawie na początku tygodnia nie zachęci do aktywności na świeżym powietrzu. Termometry w stolicy pokażą dziś od 8 st. C rano, do 10 st. C około godziny 14. Jeszcze niższa będzie temperatura odczuwalna. Rano osiągnie ona 3 st. C, a po południu wzrośnie do 5 st. C. Do wychodzenia z domu nie zachęci również silny wiatr. Jego prędkość przekroczy dziś 25 km/h. Barometry w Warszawie pokażą dziś 1025 hPa, dlatego wiele osób może narzekać na bóle głowy.

Pogoda na dziś – 13 maja Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie niskie temperatury i opady deszczu. Zimno będzie od rana do wieczora. Mieszkańcy Krakowa na termometrach zobaczą dziś 7-9 st. C. Wychodząc z domu, warto pamiętać o ciepłych kurtkach. Temperatura odczuwalna wyniesie dziś zaledwie 3-5 st. C. Po południu będą to 2-4 st. C.

Za niską temperaturę odczuwalną odpowiedzialny będzie wiatr, którego prędkość wyniesie dziś 17 km/h. Aury nie poprawi padający deszcz. Przelotne opady mogą pojawiać się przez cały dzień.

Ciśnienie w Krakowie, podobnie jak w Warszawie, wyniesie dziś 1025 hPa.

Pogoda na dziś – 13 maja Wrocław

Pogoda we Wrocławiu będzie bardzo podobna do tej panującej w Warszawie i Krakowie. Termometry pokażą dziś 7 st. C rano. Po południu ociepli się do 11 st. C. Zdecydowanie niższa będzie temperatura odczuwalna. Ciepłe kurtki przydadzą się zwłaszcza rano, kiedy to odczuwalny będzie tylko 1 st. C. Po południu ociepli się do 7 st. C.

Prędkość wiatru będzie dziś wynosiła 14-18 km/h. W godzinach 11-16 mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1030 hPa.

Pogoda na dziś – 13 maja Gdańsk

Pogoda w Gdańsku będzie dziś bardzo stabilna. Przez cały dzień termometry będą wskazywały 9 st. C. Wahaniom ulegnie tylko temperatura odczuwalna. Rano wyniesie ona 1 st. C, a po południu wzrośnie do 4 st. C. Uczucie chłodu w Gdańsku będzie potęgował silny wiatr. Jego prędkość w ciągu dnia wzrośnie z 22 km/h do 30 km/h.