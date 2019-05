Pogoda na dziś – piątek 17 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Pogoda na dziś (piątek 17 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na piątek 17 maja dla największych miast w Polsce. (Fotolia)

Pogoda na dziś – Warszawa

Pogoda w Warszawie nie zaskoczy. Przez cały dzień będzie pochmurnie, a rano pojawią się opady deszczu. W ciągu dnia nie należy spodziewać się przejaśnień. Pocieszeniem będzie wysoka temperatura. O godzinie 7 rano termometry pokażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 13 st. C. Jeszcze cieplej będzie po południu. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 21 st. C. Ze względu na niewielki wiatr (7-12 km/h) wysoka będzie również temperatura odczuwalna.

Pogoda na dziś – Kraków

Poprawy pogody mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Krakowa. W ciągu dnia będzie pochmurnie, jednak w piątek zdecydowanie wzrosną temperatury. O godzinie 7 rano termometry pokażą 12 st. C, a odczuwalne będzie 11 st. C. Do godziny 14 słupki będą rosły, osiągając 19 st. C. Temperatura odczuwalna około godziny 17 osiągnie 19 st. C.

W godzinach porannych kierowcy powinni uważać na zamglenia. Od godziny 17 nad Krakowem mogą pojawić się burzowe chmury, z których zagrzmi i spadnie deszcz.

Pogoda na dziś – Wrocław

Poprawa pogody nastąpi dziś również we Wrocławiu. Zanim do tego dojdzie, kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność. Na drogach pojawi się poranna mgła. Od godziny 7 rano termometry będą pokazywały 11 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 10 st. C. Ciepło będzie również po południu. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 18 st. C, a nieco później wzrosną do 19 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 15 st. C. Późnym popołudniem mogą pojawić się pierwsze przejaśnienia zapowiadające słoneczną sobotnią aurę.

Pogoda na dziś – Gdańsk