Pogoda na dziś – niedziela 9 czerwca. Ochłodzenie w całym kraju. W Gdańsku temperatura spadnie poniżej 20 st. C

Pogoda na dziś (niedziela 9 czerwca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Pogoda na niedzielę 9 czerwca. Cieplej tylko we Wrocławiu. Ochłodzi się w Warszawie i Gdańsku. (flickr.com, Fot: Dennis Zimmermann)

Pogoda Warszawa – niedziela 9 czerwca

W niedzielę pogoda w Warszawie zaskoczy ochłodzeniem. Po 30-stopniowym upale będziemy musieli zadowolić się temperaturą sięgającą maksymalnie 25 stopni. Chłodniej będzie również rano. O godzinie 7 termometry pokażą 17 st. C. Około godziny 14 ociepli się do 24 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 25 st. C. Przez cały dzień wyczuwalne będą podmuchy wiatru. Ich prędkość wyniesie dziś 14-17 km/h. Pocieszeniem jest prognoza bezchmurnego nieba.

Pogoda Kraków – niedziela 9 czerwca

W niedzielę pogoda w Krakowie będzie podobna do tej, z którą mieszkańcy mierzyli się w sobotę. Powinno być ciepło, ale nie upalnie. Krakowian czeka dziś rześki poranek. O godzinie 7 rano termometry pokażą 15 st. C, a odczuwalne będzie 16 st. C. Zdecydowanie cieplej zapowiada się popołudnie. O godzinie 14 na termometrach będzie można zobaczyć 24 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 25 st. C. W Krakowie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie. Podczas spacerów nie powinien dawać się we znaki wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 12-15 km/h.

Pogoda Wrocław – niedziela 9 czerwca

Poprawy pogody mogą oczekiwać dziś mieszkańcy Wrocławia. Sobotnie zachmurzenie ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu, a i temperatury delikatnie wzrosną. Rano będzie jeszcze chłodno. O godzinie 7 termometry pokażą 14 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 15 st. C. Zdecydowanie cieplej zapowiada się popołudnie. Słupki rtęci około godziny 14 wzrosną do 23 st. C, a odczuwalne będzie 25 st. C. Mieszkańcom Wrocławia nie powinien dawać się we znaki wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 17 km/h.

Pogoda Gdańsk – niedziela 9 czerwca