Pogoda na dziś – niedziela 28 kwietnia. Sprawdź prognozę pogody dla największych miastach w Polsce

Pogoda na dziś (niedziela 28 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda na dziś – 28 kwietnia Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie niskie temperatury oraz umiarkowane zachmurzenie. Wieczorem i w nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Niedziela w Warszawie zapowiada się pogodnie, choć temperatury będą dziś znacznie niższe, niż w czwartek czy piąte. O godzinie 7 rano na termometrach zobaczymy 11 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 10 st. C. Nieco cieplej będzie popołudniu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 15 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 13 st. C. O godzinie 20 temperatura spadnie do 13 st. C (odczuwalne 10 st. C). Aurę wieczorem pogorszy padający deszcz.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1014 hPa. Prędkość wiatru od godziny 8 rano będzie przekraczać 20 km/h.

Pogoda na dziś – 28 kwietnia Kraków

Załamanie pogody w Krakowie. W niedzielę mieszkańców czeka całkowite zachmurzenie, opady deszczu i niska temperatura. Mieszkańcom przez cały dzień będą towarzyszyły opady deszczu.

Temperatura w Krakowie przez cały dzień utrzyma się na poziomie 10-12 st. C. Podobna będzie również temperatura odczuwalna.

Ciśnienie w Gdańsku rano wyniesie 1014 hPa, a po południu i wieczorem utrzyma się na poziomie 1017 hPa. Uczucie chłodu może dziś potęgować wiatr. Rano jego prędkość osiągnie 10 km/h, a po południu wzrośnie do 20 km/h.

Pogoda na dziś – 28 kwietnia Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka dziś chłodny, ale pogody dzień. Niewielki deszcz może pojawić się w godzinach 13-15.

Mieszkańców Wrocławia czeka dziś chłodny poranek. Termometry pokażą 10 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 6 st. C. Po południu nieco się ociepli. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 14 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Podobne warunki pogodowe będą panowały również wieczorem.

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1017 hPa. Prędkość wiatru rano i po południu będzie wynosiła 15-17 km/h, a wieczorem spadnie do 10 km/h.

Pogoda na dziś – 28 kwietnia Gdańsk

Niedziela w Gdańsku zapowiada się chłodno, ale pogodnie. Pogoda około godziny 17 przyniesie niewielki opady deszczu, które potrwają do poniedziałku. Uczucie chłodu może dziś potęgować wiatr. Jego prędkość przez większość dnia będzie przekraczać 20 km/h.

O godzinie 7 rano termometry w Gdańsku pokażą 10 st. C, jednak temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 5 st. C. Po południu powinno być znacznie cieplej. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 14 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Do załamania pogody dojdzie wieczorem. Słupki rtęci spadną wtedy do 11 st. C (odczuwalne 8 st. C). Niskiej temperaturze towarzyszyć będą opady deszczu.