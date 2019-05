Pogoda na dziś – czwartek 9 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Pogoda na dziś (czwartek 9 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda na dziś – 9 maja Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś nieco wyższą temperaturę. Niestety temperatura odczuwalna, za sprawą silnego wiatru, nadal pozostawi wiele do życzenia.

O godzinie 8 rano mieszkańcy Warszawy na termometrach będą mogli zobaczyć 10 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie zaledwie 3 st. C. Zdecydowanie cieplej będzie po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 16 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 13 st. C. W ciągu dnia będzie występowało niewielkie zachmurzenie.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1007 hPa. Do godziny 16 spacerowiczom może dawać się we znaki silny wiatr. Jego prędkość będzie sięgać 25 km/h. W kolejnych godzinach nie powinna przekraczać 15 km/h.

Pogoda na dziś – 9 maja Kraków

Pogoda w Krakowie nie zachęci dziś do wychodzenia z domu. Spacerowicze oprócz ciepłych kurtek powinni pamiętać o parasolu, ponieważ po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

O godzinie 8 rano termometry w Krakowie pokażą 8 st. C, a odczuwalne będzie 5 st. C. Popołudnie przyniesie pogorszenie aury. Synoptycy przewidują opady deszczu od godziny 12. Do wychodzenia z domu nie zachęci również temperatura. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 13 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 9 st. C. Chłodna i deszczowa aura utrzyma się do końca dnia.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 1005 hPa. Prędkość wiatru nie powinna przekraczać 15 km/h.

Pogoda na dziś – 9 maja Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia muszą jeszcze trochę poczekać na poprawę pogody. Czwartek przyniesie niskie temperatury i przelotne opady deszczu.

Ranek we Wrocławiu będzie chłodny. Termometry pokażą ok. 8 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 4 st. C. Po południu temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 st. C (odczuwalne 10 st. C). Opady deszczu mogą występować w godzinach 8-16.

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1004 hPa. Prędkość wiatru do godziny 10 będzie osiągała 20 km/h. Później nie powinna przekraczać 15 km/h.

Pogoda na dziś – 9 maja Gdańsk

Pogoda w Gdańsku nie przyniesie dziś zbyt wielu chwil ze słońcem. Od rana będzie występowało umiarkowane zachmurzenie. Wieczorem mogą pojawić się niewielkie opady deszczu.

Temperatura w Gdańsku utrzyma się dziś na poziomie 11-13 st. C. Większym wahaniom będzie ulegała temperatura odczuwalna. Rano wyniesie ona zaledwie 3 st. C. Około godziny 14 wzrośnie do 12 st. C. Do wychodzenia z domu z pewnością nie zachęci silny wiatr. Już rano jego prędkość będzie przekraczała 25 km/h. Po południu wzrośnie nawet do 40 km/h.