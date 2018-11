Pogoda na dziś - 22 listopada. Uwaga przed marznącymi opadami

Czwartek przyniesie niską temperaturę. To jednak nie wszystko. Kierowcy będą musieli uważać na gołoledź. IMGW wydało pierwsze ostrzeżenia.

Cały dzień na obszarze niemalże całego kraju będzie pogodny, w miarę słoneczny i bez opadów. Wyjątek stanowić będzie pas południowej Polski: od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Śląsk po Małopolskę. To tam w ciągu dnia będzie się jeszcze mocniej chmurzyć i od czasu do czasu popada słaby deszcz ze śniegiem i deszcz, a w szczytowych partiach gór śnieg.

Będzie chłodno. W ciągu dnia termometry wskażą od (0) – (+2) st. C na wschodzie do (+3) – (+4) st. C na zachodzie Polski.